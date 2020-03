Montag, 02. März 2020

Godelheim: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Der Fahrer dieses VW wurde schwer verletzt. Foto: Polizei Höxter

Godelheim (r). Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein 33-Jähriger in ein Krankenhaus geflogen, der sich bei einem Unfall auf der B 64 bei Höxter-Godelheim schwere Verletzungen zugezogen hat. Der Mann aus dem Stadtgebiet Beverungen war am Montag, 2. März, mit seinem schwarzen VW auf der B 64 aus Ottbergen kommend in Richtung Godelheim unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Amelunxen gegen 9.45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich, prallte gegen einen Baum und blieb dann auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrer, der sich allein in dem Auto befand, verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass die Rettungskräfte einen Hubschrauber anforderten, um ihn in eine Klinik zu transportieren. Der Fahrer schwebt aber nicht in Lebensgefahr, der Wagen erlitt durch den Unfall Totalschaden.