Freitag, 23. August 2019

„Göttinger“ spielen Sonntag open air in Holzminden

Sopranistin Gracia Gonzales übernimmt die Gesangsparts.

Holzminden. Die Vorhersage verheißt nur Gutes: Für Sonntagabend ist herrliches Sommerwetter angesagt, ein Umzug in die Stadthalle wird nicht erforderlich sein. Das Göttinger Symphonie Orchester unter der Leitung von Reto Parolari spielt am Sonntag, 25. August, ab 18 Uhr auf dem Holzmindener Marktplatz. Zusammen mit der Sopranistin Gracia Gonzales aus El Salvador entführt das GSO das Holzmindener Publikum diesmal auf eine musikalische Ferienreise rund um die Welt. „Auf Ferienreisen“ lautet auch der Titel des Konzertes. Es ist das große Abschlusskonzert der diesjährigen Marktsommer-Reihe in Holzminden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für eine zusätzliche Bestuhlung wird gesorgt. (spe)