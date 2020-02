Freitag, 21. Februar 2020

Golmbach: Endspurt für die Königinnen-Suche

Ihre Amtszeit endet am 26. April: Kirschblütenkönigin Louisa I. (links) und Prinzessin Zoey. Foto: jbo

Golmbach. In der Rühler Schweiz verbreiten sich in diesen Tagen besonders starke Frühlingsgefühle: Rühle, Reileifzen und Golmbach bereiten sich auf das Kirschblütenfest Ende April vor. Viel Organisatorisches ist längst zur Routine geworden, Musikkapellen und Standbetreiber sind weitgehend verpflichtet. Nur einen packt zu Beginn eines jeden neuen Jahres noch die Aufregung: Kurt Lammert, „Cheforganisator“ des Festes in Golmbach und zugleich der „Betreuer“ für die jährlich neu zu kürenden Kirschblüten-Majestäten. Auch diesmal startet er einen Hilferuf über den TAH, um möglichst mehrere Bewerberinnen für dieses schöne Amt zu finden. Nur noch bis zum 29. Februar lässt er potenziellen Kandidatinnen Zeit, sich bei ihm zu melden (unter Telefon 05532/8580 oder 0160/6487727). Grundsätzlich gilt: Sie sollten mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnort im Kreis Holzminden haben. (rei)

