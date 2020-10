Donnerstag, 15. Oktober 2020

Golmbach: Galerie XIX bringt Farbe in den Corona-Alltag

Hannelore Utermöhle neben Fuchs und Jagdhund von Manuela Rathje. Foto: rei

Golmbach. „Wir haben alles getan, damit unsere Besucher sicher sind – sogar ein Hygienekonzept erstellt,“ betont Galeristin Hannelore Utermöhle. Trotz oder gerade wegen Corona hat sie für die kommenden Wochen eine Ausstellung in ihrer Galerie XIX in Golmbach organisiert. Und diesmal zwei Künstlerinnen gewählt, deren Bilder mit kräftigen oder pastelligen Farben einen echten Kontrast zum grauen Alltag beziehungsweise zu trüben Herbsttagen bilden.

Manuela Rathje ist mit relativ großformatigen Bildern in Hannelore Utermöhles Galerie vertreten. Besonders auffallend und eindrucksvoll: Elefant, Fuchs und Hund. Gegenständlich gemalt, aber nicht naturalistisch – sonst wäre der Elefant wohl nicht rot-blau oder der Fuchs eher grün als rot-braun. Rathje hat bis vor zehn Jahren hauptsächlich Aquarelle geschaffen, erst 2010 wechselte sie zur Acrylmalerei.

Julia! (Neulinger Kahl) zeigt daneben und dazwischen abstrakte Bilder – ebenfalls in Acryl- beziehungsweise Mischtechnik. Sie ist eine „gute Bekannte“ in der Galerie XIX, überrascht aber mit ganz neuen Farbkompositionen und Formen. Mal kräftig leuchtend, mal pastellig und luftig – und manchmal entdeckt der Betrachter womöglich eine Spur des Gegenständlichen. Auch von Julia! hängen in der Galerie sowohl großformatige als auch eher kleine Bilder. (rei)

