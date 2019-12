Sonntag, 15. Dezember 2019

Golmbach: KiTa-Erweiterung ist auf dem Weg

Zur Mehrzweckhalle Golmbach gehört das Gerätehaus. In dessen Obergeschoss sollen zwei Krippen-Gruppen Platz finden. Foto: ta

Golmbach. Alles andere als ein einstimmiger Beschluss wäre an dieser Stelle auch überraschend gewesen: Alle Mitglieder des Samtgemeinderates Bevern hoben die Hand für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Golmbach. Zwei neue Räume für die Unter-Dreijährigen (also die Krippenkinder) sollen im Obergeschoss der Mehrzweckhalle geschaffen werden (der TAH berichtete). Nun ist die Samtgemeinde zwar Eigentümerin des Gebäudes, die Zuständigkeit für die KiTas liegt jedoch bei den einzelnen Gemeinden beziehungsweise den …– in diesem Fall – kirchlichen Trägern. So wird das Ganze für die Samtgemeinde letztlich „kostenneutral“ ausfallen. (rei)

