Dienstag, 29. Oktober 2019

Golmbach: Von Kreis-Finanzen bis Nitrat-Richtwerten

Dr. Gero Hocker, Hermann Grupe und Michael Schünemann (links) beim FDP-Kreisparteitag in Golmbach. Foto: rei

Golmbach. Die Lage der Nation im Allgemeinen und die des Kreises Holzminden im Besonderen – das waren die Themen des Kreisparteitags der FDP am Montagabend im Gasthaus Ohm in Golmbach. Wahlen, Ehrungen oder andere Regularien standen diesmal nicht an, stattdessen gab es gleich zwei Referenten: MdB Dr. Gero Hocker als agrarpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und den künftigen Landrat des Kreises Holzminden, Michael Schünemann. Im Anschluss blieb genügend Zeit für eine lebhafte Diskussion. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 30. Oktober 2019