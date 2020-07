Dienstag, 28. Juli 2020

Gottesdienst und Sektbar zum Abschied an St. Thomas Holzminden

Anne-Kathrin Bode wurde am letzten Wochenende von der Luther-Gemeinde verabschiedet. Am Freitag wird Pastor Christian Bode an St. Thomas seinen letzten Gottesdienst geben. Foto: jbo

Holzminden. Der offiziellen Entpflichtung am letzten Sonntag in der Lutherkirche folgt die Verabschiedung von Pastor Christian Bode und Pastorin Anne-Kathrin Bode an der St. Thomasgemeinde am kommenden Freitag, 31. Juli. „Zuversicht“ lautet das Motto des kleinen Gottesdienstes, anschließend öffnet bis 21 Uhr die Abschieds-Sektbar auf dem Gelände der Kirchengemeinde am Stadtpark.

Die Teilnehmerzahl für den Gottesdienst ist auf 50 Personen begrenzt. Eine Voranmeldung bis Freitag, 12 Uhr, unter 05531/3233 mit vollständigem Namen und Telefonnummer ist erforderlich, um die Dokumentationspflicht zu erfüllen. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter auf der Terrasse der St. Thomasgemeinde statt. Wie in den letzten Wochen und Monaten üblich wird der Gottesdienst auch über die Facebook-Seite der Kirchengemeinde übertragen. Ein Link zur Live-Übertragung sowie der Gottesdienstablauf zum Mitfeiern sind auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.thomas-holzminden.de zu finden.

Nach dem Gottesdienst, gegen 18.45 Uhr, wird Christian Bode, der ab 1. September Geschäftführer der Evangelischen Erwachsenenbildung für die Region Osnabrück wird, gemeinsam mit dem Kirchenvorstand eine neue Fahne an St. Thomas hissen. Direkt im Anschluss öffnet die Abschieds-Sektbar unter dem Fahnenmast. Jeder, der sich mit persönlichen Worten vom Thomaspastor und Lutherpastorin Anne-Kathrin verabschieden möchte, ist eingeladen in der Zeit von 17 bis 21 Uhr vorbei zu kommen. Der Kirchenvorstand legt dabei großen Wert auf die Einhaltung der Schutz- und Hygienebestimmungen, bittet um Einhaltung des gebotenen Mindestabstandes sowie des eingerichteten Einbahnstraßensystems. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen. Ab dem 1. August übernimmt dann Pastorin Christiane Nadje-Wirth die Vakanzvertretung an St. Thomas. Die Vakanzvertretung für die Luthergemeinde übernimmt Pastorin Bertha Bolte-Wittchen.