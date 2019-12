Dienstag, 31. Dezember 2019

Grabschänder auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: tah/Symbolfoto

Bad Pyrmont. Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Täter, der in Nacht vom 30. auf 31. Dezember eine Grablampe und Grabschmuck auf dem Oesdorfer Friedhof in Bad Pyrmont zerstört hat. Die Lampe wurde von einer Grabstelle genommen und zerstört. Ebenso wurde Grabschmuck auf eine Grabstelle zerschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Die zurzeit noch unbekannten Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugen der Sachbeschädigungen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei in Bad Pyrmont, Telefon 05281/94060, zu melden.