Dienstag, 27. August 2019

Grandioser Marktsommer-Abschluss in Holzminden

Reto Parolari mit dem Göttinger Symphonie Orchester beim Schlussapplaus. Foto: Hans-Jürgen Höna

Holzminden. „Auf Ferienreisen“ war der Titel des Abschlusskonzertes des diesjährigen Marktsommers in Holzminden. Es hat schon ein wenig Festspielcharakter, wenn an einem warmen Sommersonntag das Göttinger Symphonie Orchester auf dem Holzmindener Marktplatz den Marktsommer beendet. Diese Konzerte gehören in Holzminden mittlerweile zum Sommer wie das Bangen der Mitglieder des veranstaltenden Kulturvereins um die Beständigkeit des Wetters. Fünf unterschiedliche Prognosen mit einer Regenwahrscheinlichkeit zwischen 20 und 80 Prozent lagen dem Kulturvereinsvorsitzenden Karlheinz Klammt bei Konzertbeginn vor.

Unmittelbar nach dem sechsten Glockenschlag vom Turm der Lutherkirche hob Dirigent Reto Parolari den Taktstock und verlängerte die Ferienstimmung und das Urlaubsfeeling des von Jahr zu Jahr größer werdenden Publikums auf einer musikalischen Ferien-Reise. Den vokalen Part übernahm die ebenso reizende wie stimmlich hochbegabte Sopranistin Gracia Gonzáles aus El Salvador, für die Holzminden der zweite Auftrittsort auf dem europäischen Kontinent überhaupt darstellte. Sie überzeugte das Publikum mit ihrer enormen Kraft und Flexibilität. (hö)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH 28. August