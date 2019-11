Dienstag, 19. November 2019

Green Building Forum an der HAWK in Holzminden thematisiert Energiekonzepte

Prof. Reinhard Lamers begrüßte die Teilnehmer im Weserberglandforum der HAWK in Holzminden. Foto: Katharina Lange, HAWK

Holzminden. Energie sparen, ohne Komfort einzubüßen – im Bauwesen ist das möglich. Beim Green Building Forum an der HAWK in Holzminden stellten die Referenten unter dem Thema „Hocheffiziente Zukunftshäuser in Holzminden“ unterschiedliche Konzepte zur Optimierung des Energiebedarfs und -verbrauchs von Gebäuden vor.

Reinhard Lamers, Professor für Baukonstruktion und Bauphysik an der HAWK, zeigte anhand realer Objekte in Deutschland und Europa verschiedene Ansätze und Konzepte für energieeffiziente Wohn- und Gewerbeimmobilien auf. Er betonte die Notwendigkeit eines sehr guten Wärmeschutzes der Außenhülle sowie eines sogenannten „sommerlichen Wärmeschutzes“. Eine gut geplante Verschattungsmöglichkeit der Fenster bewirkt, dass ein Gebäude wesentlich kühler bleibt und dadurch der Überhitzung der Innenstädte insgesamt vorgebeugt wird. In einer Diskussionsrunde stellten sich Vertreter der am Bau Beteiligten den Fragen Wolfgang von Werders, Lehrbeauftragter an der HAWK, und denen des Plenums.

Am Mittwoch, 20. November, findet ab 16.30 Uhr ein zweites Green Building Forum im Weserberglandforum das HAWK statt. Die Vorträge widmen sich den Themen „Erfassung und Dokumentation des Zustands hölzerner Tragwerke“, „Baubiologie: Gesundes Haus – Gesunder Mensch“ und „Labortechnische Möglichkeiten der Baubiologie“.

