Mittwoch, 30. Januar 2019

Griechische Spezialitäten in Stadtoldendorf

Namir Gjuci und seine Mitarbeiter.

Stadtoldendorf. Es ist ein Angebot, das schon sehr gut ankommt und gerne angenommen wird. Neu in Stadtoldendorf ist das Restaurant Gjuci, das in der Linnekämper Straße 33 (ehemaliges Offiziersheim) zu finden ist. Griechische und mediterrane Spezialitäten werden dort angeboten, die von Namir Gjuci und seinen Mitarbeitern frisch zubereitet und perfekt serviert werden. Die Speisekarte bietet kalte und warme Vorspeisen, Käse- und Grillspezialitäten, Grillteller sowie Filets und Steaks vom Grill, sehr leckere überbackene Gerichte, Fisch-, Pfannen- und Ofengerichte. Gelobt wird von den Besuchern das leckere Essen mit ordentlichen Portionen zu vernünftigen Preisen. Mit dem griechischen Essen erweitert sich die lukullische Angebotspalette in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Das Restaurant Gjuci hat an allen Tagen von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Telefonisch ist es unter 05532/8179930 zu erreichen.