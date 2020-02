Freitag, 07. Februar 2020

Gronau: In brennender Scheune sterben 17 Rinder

Die Feuerwehren mussten zu einem Großbrand ausrücken.

Gronau. Am Donnerstagabend geriet eine Scheune in der Barfelder Hauptstraße im Gronauer Ortsteil Barfelde aus ungeklärter Ursache in Brand. In der Scheune verendeten mehrere Rinder. Zudem wurden landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte durch das Feuer zerstört.



Nach bisherigen Ermittlungen entstand gegen 21.30 Uhr in dem Scheunenkomplex, der sich auf einem Bauernhof befindet, ein Feuer, das sich schnell ausbreitete. Aufgrund der schnellen Ausdehnung konnten nicht alle Tiere und Gerätschaften in Sicherheit gebracht werden. Innerhalb kürzester Zeit waren Feuerwehr und Polizei vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt stand die Scheune jedoch bereits in Vollbrand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gronau, Eime, Banteln, Eitzum, Barfelde, Betheln, Haus Escherde und Nienstedt bekämpften das Feuer nahezu 2 Stunden, bis es gelöscht war.



In dem Feuer starben 17 Rinder davon zwei Kälber. Außerdem standen in der Scheune diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, die neben dem Scheunenkomplex vollständig zerstört wurden. Eine genaue Schadensaufstellung liegt der Polizei noch nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt rechnet die Polizei mit einem Schaden um die 500.000 Euro. Der brandbetroffene Bereich wurde beschlagnahmt. Zurzeit können die Brandermittler des 1. Fachkommissariats den Brandort nicht abschließend nach der Brandursache absuchen, weil der Komplex einsturzgefährdet ist.