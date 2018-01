Montag, 22. Januar 2018

Großalarm: Feuerwehr kann schnell wieder einrücken

Holzminden. Großalarm für die Feuerwehr Holzminden um 1.45 Uhr in der Nacht zum Montag. Aus einer Halle im Gewerbegebiet Rehwiese solle Qualm aus dem Dach aufsteigen. Und tatsächlich: Als die Feuerwehr sehr schnell in großer Stärke eintraf, qualmte es ziemlich. Die Ursache konnte allerdings auch recht schnell geklärt werden. Es handelte sich um eine defekte Heizung. Die Wehr konnte den nächtlichen Einsatz also schnell wieder beenden.