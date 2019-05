Freitag, 24. Mai 2019

Großangelegte Kontrolle der Shisha-Bars

Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei Hannover in der Holzmindener Innenstadt.

Holzminden/Hameln. Der Einsatz beginnt um 21.45 Uhr zeitgleich in Holzminden, Hameln, Bad Münder und Bad Pyrmont: Insgesamt zwölf Shisha-Bars bekommen am Freitagabend Besuch von der Polizei. Den Einsatz hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden gemeinsam mit dem Zoll und den Kommunen geplant. Es geht, so der Einsatzleiter, Erster Kriminalhauptkommissar Günther Köster auf Nachfrage des TAH, um eventuelle Steuerverstöße, um mögliche Schwarzarbeit, um den Nichtraucher- und Jugendschutz, der zu beachten ist. Bei der konzertiert vorbereiteten Aktion sind Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Hannover mit im Einsatz. Vier Shisha-Bars in Holzminden werden kontrolliert, sechs in Hameln, jeweils eine in Bad Pyrmont und Bad Münder. gegen 22.30 Uhr rückt die Bereitschaftspolizei aus der Holzmindener Innenstadt wieder ab. (bs)