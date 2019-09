Samstag, 14. September 2019

Großartiger Start der 21. Modellbauausstellung in Holzminden

Offizielle Eröffnung am Sonnabendmorgen mit viel Prominenz aus Politik und Bundeswehr. Foto: jbo

Holzminden. Einen großartigen Start erlebte die 21. Modellbauausstellung zu Gunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe in Holzminden. Zahlreiche Besucher strömten bereits am Sonnabendvormittag in die Pionierkaserne am Solling, um sich an den großen und kleinen Modellen zu erfreuen. Cheforganisator Helmut Duntemann konnte in diesem Jahr 524 Aussteller begrüßen, die auf insgesamt zweieinhalb Kilometer Tischlänge mehr als 38.000 Modelle unterschiedlichster Art dem internationalen Publikum präsentierten. Doch auch die im Vordergrund stehende „gute Sache“ kam nicht zu kurz. Schon zu Beginn der Veranstaltung konnte Helmut Duntemann im Beisein zahlreicher Ehrengäste über 14.000 Euro für die Deutsche Kinderkrebshilfe in Empfang nehmen. Damit ist der Anfang gemacht, um die angepeilten 700.000 Euro zu erreichen, die dann hoffentlich seit Beginn dieser Aktion zusammen gekommen sein werden. Auch am Sonntag ist die Ausstellung geöffnet und präsentiert neben dem Modellbau auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf den Freiflächen.(jbo)