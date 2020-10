Donnerstag, 15. Oktober 2020

Großbilder Wolfgang Bellmers zieren für einen Tag Ruine in Bad Doberan

Wolfgang Bellmer postiert seine großformatigen Bilder zum Shooting in der Ruine des Kornhauses in Bad Doberan. Foto: Axel Triestram

Unter großer Anteilnahme der Passanten und der Besucher des weltberühmten Münsters fand in der Ruine des Kornhauses in Bad Doberan ein Foto-Shooting der besonderen Art statt: Für die Erstellung eines aufwändigen Kunstbildbandes ließ der Holzmindener Maler (und Autor) Wolfgang Bellmer für kurze Zeit 40 großformatige farbig-abstrakte Gemälde in die leeren Fenster und die gotischen Durchlässe des von der Herbstsonne bestrahlten Backsteinbaus einpassen. Sie wurden vom renommierten Holzmindener Fotografen Axel Triestram in Szene gesetzt und abgelichtet.

Mit Hilfe einer 15-Meter-Hebebühne wurden auch höher gelegene Nischen und Fenster bestückt, so dass sich inmitten der Backsteinwände die Illusion farbig leuchtender Räume und Durchblicke ergab, die manchem Besucher den Atem stocken ließ. Die Kunstaktion ist Bestandteil gleich zweier neuer Buchprojekte des 80-Jährigen.

