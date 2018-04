Samstag, 07. April 2018

Großbrand in Bredenborn

Rund 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Bredenborn. Am Sonnabend gegen 14 Uhr bricht am Ende der Marienstraße in Bredenborn (zur Gemeinde Marienmünster gehörend) ein Brand in einem über 100 Quadratmeter großen Stallgebäude aus. Mehr als 100 Einsätzkräfte eilen zum Brandort.

Die Feuerwehren aus Höxter, Brakel, Marienmünster und Nieheim versuchen, den Brand zu löschen. Anfangs drohen die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen, das aber konnten die Feuerwehren verhindern. Ebenso wie sie eine benachbarte Kinder- und Jugendeinrichtung schützen konnten.

Die Eigentümer des Gebäudes konnten sich und auch alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten am späten Nachmittag noch an.(rei)