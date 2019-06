Freitag, 21. Juni 2019

„Großbrand“ in Pferdezuchtbetrieb als Übungsszenario

Großübung auf dem Pferdezuchtbetrieb in Wickensen. Fotos: jbo

Eschershausen/Wickensen, Wenn an einem Donnerstagabend, noch dazu an Fronleichnam, drei Fachzüge der Kreisfeuerwehrbereitschaft unter Inanspruchnahme ihrer Sonderrechte zu einem Einsatz ausrücken, muss schon etwas Besonderes passiert sein. Und die Alarmierung verhieß auch nichts Gutes: Durch Schweißarbeiten war es in einem Pferdezuchtbetrieb in Wickensen zu einem Großbrand gekommen. Menschen und Tiere waren in Gefahr und die Wasserversorgung äußerst schwierig. Drei Züge der Kreisfeuerwehrbereitschaft wurden daraufhin zum Brandherd beordert. Gott sei Dank handelte es sich bei diesem Szenario jedoch nicht um einen Ernstfall, sondern „nur“ um eine großangelegte Übung der Feuerwehrbereitschaft des Kreises. Allerdings offenbarte diese Übung auch schonungslos die Probleme, die entstehen, wenn unterschiedliche Ortswehren gemeinsam in entlegenen Regionen auf komplexe Probleme stoßen. (jbo)

