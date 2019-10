Mittwoch, 23. Oktober 2019

Großbritannien: 39 Leichen in einem Lastwagen entdeckt

Die britische Polizei meldet einen entsetzlichen Fund.

Schrecklicher Fund in einem Industriegebiet östlich von London: In einem Lkw-Container haben Rettungskräfte 39 Tote entdeckt. Die Polizei hat den Fahrer des Lastwagens, einen 25-jährigen Mann aus Nordirland, festgenommen. Er stehe unter Mordverdacht. Wer die Opfer sind, ist noch unklar. Die Identifikation könne einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei vermutet, dass die Opfer aus Bulgarien stammen. On es sich um ins Land geschleuste Migranten handelt, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Der Lastwagen soll am Sonnabend nach Großbritannien gekommen sein. Der Fundort des Lastwagens, ein Industriegebiet in Grays, wurde weiträumig abgeriegelt.