Donnerstag, 09. Mai 2019

Große Einigkeit in Sachen Mobilität und Verkehr

Von links: Hans-Christian Friedrich, Michael Schünemann, Margrit Behrens-Globisch, Tilman Wittkopf und Joachim Herrmann. Foto: spe

Holzminden. Alles drehte sich an diesem Abend in der Aula des Campe-Gymnasiums um nachhaltige und wenig nachhaltige Mobilität auf der Straße, um Schiene und ÖPNV, Individualverkehr und Sharing-Systeme, um intelligente Verkehrskonzepte und Vorfahrt für das Fahrrad. Die Holzmindener Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität hatte eingeladen zur Podiumsdiskussion mit den beiden Landratskandidaten Margrit Behrens-Globisch und Michael Schünemann. Man musste schon auf die Details achten, um Meinungsunterschiede herauszuhören, in den meisten Punkten vertraten die Kandidaten sehr ähnliche Positionen. Und beide wussten natürlich, auf welch’ „nachhaltiger“ Veranstaltung sie hier waren. Gut besucht war dieser Diskussionsabend. Und Moderator Hans-Christian Friedrich, Vorstandsmitglied des Landesverbandes des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), stieg in die Gemengelage „Mobilität und Verkehr“ gleich mit einer Ja-oder-nein-Frage ein: „Sind Sie für die CO2-Steuer?“ (spe)

