Dienstag, 10. April 2018

Große Mähdrescher passen nicht über die neue Brücke

Links ist die Überquerung des kleinen Wasserlaufes zu sehen, die mit 3,50 Metern zu eng für große Mähdrescher sein wird. Foto: nig

Negenborn. Um es gleich vorweg zu nehmen: Die im Zuge der Umgehung Negenborns gebaute Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr – ungefähr in der Mitte des künftigen Trassenteilstücks zwischen Abzweig von der alten B64 bis zur Kreuzung L580 – entspricht ganz genau den Maßen der Planung. Dennoch gibt es ein Problem: Die genormte Breite zwischen den Brücken-Kappen ist mit 3,50 Metern ein klitzekleines Stück zu schmal für die größten landwirtschaftlichen Maschinen – die Mähdrescher. Seit dieser Tatbestand erkannt wurde, beschäftigen sich die zuständigen Behörden und der Negenborner Realverband als späterer Eigentümer und Nutzer des Bauwerks damit. Inzwischen sind die Wogen (wieder) geglättet, wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Klar ist, dass bauliche Nachbesserungen nicht in Frage kommen. Es läuft wohl darauf hinaus, dass das Wegekonzept im Zuge des laufenden Flurbereinigungsverfahrens an den Mähdrescher-Verkehrsbedarf angepasst wird. (rei)

