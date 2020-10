Donnerstag, 15. Oktober 2020

Großeinsatz der Feuerwehr in Bevern

Die Feuerwehr ist in Bevern im Einsatz. Foto: bs

Bevern. Am Donnerstagabend, 15. Oktober, um kurz vor 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Bevern gerufen. Ein Dachstuhlbrand bei einem Autohaus wurde gemeldet. Als die Feurwehrleute eintrafen, schlugen Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehren aus Bevern und Lobach sowie der 1. Zug der Feuerwehr Stadt Holzminden rückten aus, um das Feuer zu bekämpfen. Die Straße am Ortseingang von Bevern (Richtung Allersheim) ist komplett gesperrt. Mit der Drehleiter griffen die Feuerwehrleute das Feuer an. Dazu drangen Atemschutzgeräteträger in das Gebäude vor. Die Feuerwehr musste zur weiteren Brandbekämpfung das Dach abnehmen. Warum der Dachstuhl Feuer gefangen ist, ist noch nicht bekannt. (bs/fhm)