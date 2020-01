Mittwoch, 01. Januar 2020

Großeinsatz der Feuerwehren im Kreis Höxter

Die brennende Scheune in Erwitzen. Foto: Polizei

Kreis Höxter. Großeinsatz für die Feuerwehren im Kreis Höxter in der Neujahrsnacht. Um 0.15 Uhr erging der Alarmruf, dass eine Scheune in Erwitzen bei Nieheim im Kreis Höxter brennt. „Aus dem Dachstuhl schlagen die Flammen“, meldeten Anrufer bei der Leitstelle. Alle Feuerwehren der Stadt Nieheim waren vor Ort, zur Unterstützung kamen Feuerwehrleute aus Höxter, Brakel, Steinheim und Bad Driburg. Insgesamt waren 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch das THW wurde gerufen. In dem Stall waren Rinder untergebracht. Sie wurden von den Feuerwehrleuten aus der Scheune geholt und auf eine benachbarte Wiese getrieben. Ein Tier stürzte dabei und brach sich die Beine. Ein Tierarzt musste es einschläfern. Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten, da auch Stroh und landwirtschaftliche Geräte dort gelagert waren. Der Schaden wird von der Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro beziffert. In einem unmittelbar gegenüber der Scheune liegenden Gasthof fand eine Silvesterfeier statt. Vor dem Gasthof wurden reichlich Feuerwerkskörper gezündet. Ob der Brand durch Feuerwerkskörper verursacht wurde, werden die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei zeigen. (fhm)