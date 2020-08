Dienstag, 04. August 2020

Großeinsatz in Lenne – Polizei zerschlägt Rauschgift-Ring

Einsatz der Polizei in Lenne. Die gefundenen Drogenpflanzen werden abtransportiert. Foto: ue

Lenne. Die Polizei hat einen großen Rauschgift-Ring zerschlagen. Sie hat am Dienstag, 4. August, gleichzeitig 13 Objekte in Niedersachsen – darunter auch in Lenne im Kreis Holzminden – durchsucht und dabei mehrere Personen festgenommen. In Lenne schlug ein Einsatzkommando zu und nahm eine Person fest. Die ehemalige Gaststätte an der Ortsdurchfahrt in Lenne wurde von den Beamten durchsucht. Dort fanden sie eine professionelle In-Door-Plantage mit 2.300 Pflanzen. Schon seit längerer Zeit beobachtete die Polizei eine Gruppierung, die organisiert Rauschgift aus dem Ausland nach Deutschland brachte, herstellte und in den Verkauf brachte. Dabei handelte es sich um Cannabis und Kokain. Insgesamt waren an den Durchsuchungs- und Polizeiaktionen 200 Beamte beteiligt. Unter Führung des Landeskriminalamtes Niedersachsen und des Zollfahndungsamts Hannover waren auch Polizisten der Zentralen Polizeidirektion, der Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektionen Hannover und Göttingen beteiligt. Der Zugriff in Lenne erfolgt durch ein Mobiles Einsatzkommando (MEK). (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 05.08.2020.