Mittwoch, 13. November 2019

Großer Aktionstag zur Mobilität im Alter in der Holzmindener „Drehscheibe“

Beim Aktionstag im Familienzentrum ging es darum, den Senioren zu vermitteln, wie sie sich angstfrei und sicher im Straßenverkehr bewegen können. Foto: beb

Holzminden. Im fortgeschrittenen Alter mobil zu bleiben, um weiterhin aktiv am Leben teilnehmen zu können, ist wohl ein weitverbreiteter Wunsch unter Seniorinnen und Senioren. Wie das möglich ist, wird am Mittwochnachmittag in der Holzmindener „Drehscheibe“ anschaulich in Theorie und Praxis vermittelt. Der Seniorenstützpunkt hatte in Kooperation mit dem Polizeikommissariat Holzminden, der Regionalbus Braunschweig GmbH Holzminden (RBB), der Verkehrswacht Weser-Solling und dem Familienzentrum zum Aktionstag „Senioren mobil – Fit für Bus und Straße“ eingeladen. (beb)

