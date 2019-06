Freitag, 14. Juni 2019

Großer Flohmarkt in der Holzmindener Innenstadt

Auf der Flohmarktdecke von links: Inga Schaper (Stadtmarketing), Bianca Kleeschulte (Werbekreis), Christina Littkemann (Stadtmarketing) und Katrin Konradt (Stadtmanagerin). Foto: ap

Holzminden. „In altbewährter Form“ gibt es am letzten Juniwochenende, 29. und 30. Juni, wieder den großen Flohmarkt in der Holzmindener Innenstadt, kündigt Holzmindens Stadtmanagerin Katrin Konradt an. Für Kinder ist die Teilnahme frei, Erwachsene zahlen pro laufenden Meter fünf Euro. Weil am Sonnabend noch der Wochenmarkt auf dem Marktplatz ist, gibt es Platz in der Oberen Straße, Mittleren Straße sowie auf der Marktstraße unterhalb des Marktplatzes für die Hobby-Händler. „Alle können einfach ohne Anmeldung vorbeikommen“, erklärt Katrin Konradt. Am Flohmarktsonntag gibt es dann auf dem Marktplatz ein kunterbuntes Kinderprogramm und in der ganzen Innenstadt Sommerschnäppchen beim verkaufsoffenen Sonntag zu ergattern. Das Stadtmarketing veranstaltet den Flohmarkt gemeinsam mit dem Holzmindener Werbekreis. (ap)

