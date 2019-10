Dienstag, 15. Oktober 2019

Großer Krimiabend in der Stadthalle Holzminden

Psychothriller „Der Fremde im Haus“ von Agatha Christie in Starbesetzung auf der Bühne. Foto: Agentur

Holzminden. Nach dem erfolgreichen Auftakt der Konzertsaison Ende September hat sich der Kulturverein Holzminden auch für die Premiere der Theaterveranstaltungen etwas Besonderes vorgenommen. Am Sonntag, 20. Oktober, präsentiert sich um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden zum ersten Mal das Ensemble der Theatergastspiele Fürth in der Stadthalle Holzminden. Thomas Rohmer, Intendant und Gründer des Ensembles, hat das Stück „Der Fremde im Haus“ nach einer Kurzgeschichte von Agatha Christie, der „Queen of crime“, in einer superspannenden Inszenierung in die heutige Zeit übertragen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 16.10.2019