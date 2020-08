Samstag, 08. August 2020

Großer Motorradkorso durch den Kreis Holzminden

Foto: Die Ausfahrt der Biker startet in Bodenwerder. Foto: jbo

Bodenwerder. In Bodenwerder ist gegen 15 Uhr am Sonnabend, 8. August, der Motorradkorso der BMW-GS-Enduro-Bikes-Facebookgruppe gestartet. Die 200 Mann (und Frau) starke Truppe fährt über Hohe, Brökeln nach Hehlen und setzt über das „Blaue Wunder“ nach Daspe über. Durch Heyen und Halle geht es nach Rühle, um dann durch die Rühler Schweiz nach Lütgenade zu fahren. Zielpunkt ist dann am späten Nachmittag Holzminden. Im Vorfeld dieser Ausfahrt hatte es ein Gespräch zwischen der Biker-Gruppe, dem Bundesverband der Motorradfahrer und Anwohnern zusammen mit dem Landkreis Holzminden und der Polizei gegeben. Dabei ging es um die Lärmbelästigung. Die Polizei begleitet die Ausfahrt. (jbo/fhm)

