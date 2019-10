Montag, 28. Oktober 2019

Großes Chor- und Orchesterkonzert des Kulturvereins Holzminden mit Collegium und Solisten

Das Collegium Cantorum bereitet sich auf das große Konzert vor. Foto: CC

Holzminden. Mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert und wunderbaren Werken von Franz von Suppé und Franz Schubert setzt der Kulturverein Holzminden sein Konzertprogramm am Sonnabend, 9. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Holzminden fort. Im Mittelpunkt steht das tiefgründige Requiem „Missa pro defunctis“ d-Moll von Franz von Suppé (1819 – 1895), welches das Collegium Cantorum Holzminden gemeinsam mit dem Madrigalchor Brakel präsentiert. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger der beiden Konzertchöre vom Göttinger Symphonie Orchester unter der Gesamtleitung von Wolfgang Tiemann, Dozent für Musik und Gesang an der Hochschule für Musik Detmold und seit 2012 musikalischer Leiter des Collegium Cantorum.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Oktober.