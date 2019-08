Donnerstag, 01. August 2019

Großes Interesse am Amelungsborn-Buch „Kloster auf Zeit“

Das Amelungsborn-Buch stößt auf großes Interesse. Foto: rei

Amelungsborn/Holzminden. Vor einer Woche berichtete der TAH von der Neuerscheinung des Buches „Evangelisches Kloster Amelungsborn – Kloster auf Zeit“. Da hatte Berthold Ostermann, neben Helmut Skibbe Autor des 163 Seiten starken Werkes, gerade die Toto-Lotto-Abteilung in Holzminden und den „Tintenklex“ in Eschershausen als Verkaufsstellen mit den Büchern versorgt. Und schon nach einer Woche ist das Amelungsborn-Buch vergriffen, musste Ostermann wiederkommen und neue Exemplare liefern. Ein schöner Erfolg, über den sich der langjährige Familiare des Klosters natürlich sehr freut. Zumal auch die Resonanz all derer, die das Buch bereits erworben und gelesen haben, durchweg positiv ausfällt. Es beleuchtet das Kloster einmal aus neuem Blickwinkel. Hier wird nicht nur auf die bauhistorischen und kunstgeschichtlichen Aspekte geschaut, sondern auch auf das vielfältige Leben hinter den Klostermauern in heutiger Zeit.Und weil das Interesse so groß ist, hat Ostermann neben dem Kaufhaus Schwager nun auch die Buchhandlung Hinrichsen und das Stadtkirchenbüro in Holzminden als weitere Verkaufsstellen gewonnen. (rei)