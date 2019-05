Samstag, 04. Mai 2019

Großes Lob für die Sport- und Freizeitarena Arholzen

Bürgermeister Karl Dehne und der Gemeinderat begrüßten Ehrengäste zur offiziellen Einweihung der „Sport- und Freizeitarena“. Foto: fhm

Arholzen. Viel Beifall und großes Lob ernteten am Sonnabendnachmittag Arholzens Bürgermeister Karl Dehne und seine Mitbürger. In nur fünf Monaten ist die „Sport- und Freizeitarena“ am Sportplatz entstanden mit Sportheim, Grill- und Freizeitplatz. Landrätin Angela Schürzeberg und Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders lobten die Bürger Arholzens und ihren Gemeinderat für dieses mit Fördermitteln verwirklichte Projekt. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, stellten sie fest. „Und ein Beitrag zur Steigerung von Wohn-, Lebens- und Arbeitsqualität im Landkreis Holzminden.“ Besonderen Respekt zollten die Besucher bei der offiziellen Einweihung dem Engagement der Bürger Arholzens mit über 1.000 Arbeitsstunden. (fhm)

