Montag, 21. September 2020

Großzügige Spenden auch ohne Modellbauausstellung in Holzminden

Spendenübergabe in der Pionierkaserne am Solling für die Deutsche Krebshilfe. Foto: fhm

Holzminden. Für Oberstleutnant Gunther Flach war es kein guter Tag, als die Modellbauausstellung in der Pionierkaserne abgesagt werden musste. Es gab dazu keine Alternative, betonte der Kommandeur des Holzmindener Panzerpionierbataillons 1. „Aber es gibt einen Plan B“, freute er sich. Und der sorgt dafür, dass auch ohne Modellbauausstellung in Holzminden Spendengelder für die Deutsche Kinderkrebshilfe fließen. Die Hilfe für die Deutsche Kinderkrebshilfe sei auch ihm ein sehr wichtiges Anliegen, so Flach.

Helmut Duntemann, Aktionist für die Deutsche Kinderkrebshilfe, hat vor über 20 Jahren damit begonnen, mit den Modellbauausstellungen Geld für die Krebshilfe und Kinder in größter Not zu sammeln. Über 719.000 Euro sind bislang zusammengekommen. Als die Modellbauausstellung abgesagt werden musste, gab es trotzdem Menschen und Gruppen, die sagten, „wir spenden weiter für die gute Sache“. Die Menschen haben ihn angesprochen und gesagt: „Wir spenden“. (fhm)

