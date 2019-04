Mittwoch, 10. April 2019

Grün und bunt in die Stadt: Dritte Pflanzaktion der TransZ-Gruppe

Man sieht es: Die Teilnehmer hatten viel Spaß am Säen und Pflanzen. Foto: A. Vogelsang

Holzminden. Zur dritten Pflanz- und Säaktion, zur ersten in diesem Jahr, hat sich die Garten- und Grünflächengruppe des Projektes „Transformation urbaner Zentren – TransZ“ in der Holzmindener Innenstadt getroffen. Und die Aktion wurde zu einem schönen Erfolg – der spätestens in ein paar Wochen von jedermann zu bewundern sein wird. „Besonders erfreut waren wir über den Zulauf von jungen Bewohnerinnen und Studentinnen der Stadt Holzminden, die die Pflanzaktion auf der städtischen Grünfläche am Ende der Fußgängerzone unterstützt haben“, so die wissenschaftliche Mitabeiterin der HAWK, Jaqueline Schmidt. Auch auf der gegenüberliegenden Brache konnten zwei Betonkübel mit bunten Frühlingsblühern bestückt werden. Zudem wurde auf der Verkehrsinsel am Hafendamm/Ecke Bleiche noch einmal nachgesät. Das nächste Treffen der Gruppe findet am Mittwoch, 17. April, um 18 Uhr in der HAWK, Raum H0A_005, statt. Neue Interessenten sind stets herzlich willkommen. (spe)