Donnerstag, 28. November 2019

Gründer diskutieren in Holzminden über ihre Geschäftsideen

Die Teilnehmenden an dem Workshop diskutierten mit Nicole Christoph (Zweite von links) von der Wirtschaftsförderung, Moderatorin Kirstin von Blomberg (Dritte von links) und Juliane Rohlfing von der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft (Zweite von rechts). Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Holzminden. Karriere als Unternehmerin oder Unternehmer? Obwohl gerade kleine und mittlere Unternehmen eine herausragende Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschland spielen, ist die berufliche Selbständigkeit für viele Menschen keine selbstverständliche Perspektive. Im Rahmen der bundesweit gelaufenen Gründerwoche Deutschland hat auch in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Holzminden eine Veranstaltung dazu beizutragen versucht, Hemmschwellen abzubauen und realistische Perspektiven für eine Selbstständigkeit zu schaffen. „Wenn die Vision zur Mission wird“ war das Thema eines Workshops in der Wirtschaftsförderung des Landkreises, an dem sieben Interessierte teilnahmen, um Näheres über die Möglichkeiten einer Unternehmensgründung oder einer selbständigen Tätigkeit zu erfahren. Moderatorin Kirstin von Blomberg prüfte, diskutierte und analysierte die Geschäftsideen der Teilnehmenden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. November