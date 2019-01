Donnerstag, 03. Januar 2019

Gründungsintensität im Kreis Holzminden ist gestiegen, aber unterdurchschnittlich

Prof. Dr. Zulia Gubaydullina und Philip Mertes. Fotos: HAWK/Mertes

Holzminden. Das Institut für Mittelstand in Bonn hat das neue Regionenranking (2017) für gewerbliche Existenzgründungen herausgebracht. Die gute Nachricht: der Landkreis Holzminden hat sich im Vergleich zum letzten Jahr (2016) deutlich verbessert und ist um 55 Plätze nach oben gerückt. Die schlechte Nachricht: die Gründungsintensität (gemessen am NUI-Indikator, der Anzahl der Neuanmeldungen der Gewerbebetriebe pro 10.000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter) ist immer noch unterdurchschnittlich in Südniedersachsen- und Niedersachsenvergleich.

Das Gründungsgeschehen ist ein wichtiger Faktor für die regionale Wirtschaftskraft. Es zeugt von der Attraktivität, der Dynamik und der Innovationsfähigkeit der Region, so dass nicht nur direkte Effekte wie Arbeitsplätze und neue Produkt- und Dienstleistungsangebote entstehen, sondern auch indirekt das Image der Region und die Strahlkraft beeinflusst wird. Daher ist es sehr wichtig, die regionalen Gründungsaktivitäten zu fördern und zu unterstützen. Dabei geht es laut Prof. Dr. Zulia Gubaydullina von der HAWK Holzminden nicht nur um die harten Faktoren wie Standortattraktivität, Fachkräfteverfügbarkeit oder Finanzierungsmöglichkeiten. „Wichtige Faktoren im Gründungsgeschehen sind auch der Gründungspirit, die Community der gleichgesinnten, das gründungsfreundliche Klima“, berichtet sie. „Daran arbeiten wir, zusammen mit den regionalen Akteuren oder Partnerhochschulen aus Südniedersachsen, zum Beispiel im Rahmen eines Leuchtturmprojektes SNIC, SüdniedersachsenInnovationscampus.“

Jetzt besuchte Philip Mertes, Seriengründer und Technologieunternehmer sowie Mitglied im Beirat startup.niedersachsen, die Studierenden im Studiengang mit einem selbstgesteckten Ziel, die Studierenden für die Gründungschancen unserer Zeit zu sensibilisieren, die Angst vor dem Scheitern zu nehmen und zu motivieren, sich auf „eines der vermutlich größten Abenteuer des Lebens“ einzulassen, so Philip Mertes. (tah)

