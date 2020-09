Freitag, 18. September 2020

„Grüne Damen“ sind ab sofort wieder im Krankenhaus Holzminden tätig

Die „Grünen Damen“ sind wieder aktiv. Foto: Ev. Krankenhaus Holzminden

Holzminden. Durch die Corona-Pandemie war auch das Ehrenamt im Krankenhaus Holzminden eingedämmt, so dass die „Grünen Damen“ lange nicht tätig werden konnten. Doch nun stehen sie wieder jeden Dienstag ab 15 Uhr im Evangelischen Krankenhaus zur Verfügung. Die „Grünen Damen“ sind ehrenamtlich für die Patienten des Hauses tätig. Durch Gespräche oder Besorgungen versuchen sie, den kranken und hilfsbedürftigen Menschen den Krankenhausaufenthalt zu erleichtern und angenehmer zu gestalten. Wer interessiert ist an der Arbeit der „Grünen Damen“ oder selbst Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Krankenhaus hat, kann gern Kontakt zu Ansprechpartnerin Marion Möller unter der Rufnummer 05531/8260 aufnehmen. Die Damen freuen sich über jede Unterstützung. Auch Männer sind herzlich eingeladen, als „Grüner Herr“ unterstützend tätig zu sein.