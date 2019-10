Montag, 07. Oktober 2019

Grüne Doppelspitze für den Kreis Holzminden

Der neue Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Holzminden: (von links) Peter Ruhwedel, Christian Meyer, Ulrike Weber, Gerd Henke (Sprecher), Karin Farries, Annette Kusak (Sprecherin). Es fehlt auf dem Bild Kassierer Klaus-Dieter Risch. Foto: Ulrich Schulze

Holzminden. Mit großer Geschlossenheit wollen Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Holzminden die künftigen Herausforderungen angehen. Das zeigte die jüngste Kreismitgliederversammlung, in der die Grünen ihren Vorstand neu wählten. Die als Doppelspitze kandidierenden Annette Kusak (Holzminden) und Gerd Henke (Lauenförde) wurden von den Mitgliedern in geheimer Wahl mit eindrucksvollen Ergebnissen gewählt. Während Kusak bereits in den vergangenen Jahren an der Spitze der Kreisgrünen stand, rückte Henke jetzt aus dem erweiterten Vorstand an die Spitze auf. „Wir haben jetzt auch auf Kreisebene das nachgeholt, was in anderen Parteigliederungen seit Jahren Usus ist: dass der Vorstand paritätisch von einer Frau und einem Mann geführt wird“, erklärten Kusak und Henke nach ihrer Wahl.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 08.10.2019