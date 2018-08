Mittwoch, 15. August 2018

Grüne fordern Rücknahmepflicht von Elektroschrott für alle Händler

Elektroschrott auf Recyclinghof. (dpa/AFP/Archiv / dpa)

Angesichts der seit Mittwoch geltenden neuen Regeln für Elektroschrott haben die Grünen eine Stärkung des Rücknahmesystems gefordert. "Um kostbare Ressourcen zu schonen, brauchen wir ein funktionierendes und lückenloses Rücknahmesystem", erklärte die Grünen-Sprecherin für Umweltpolitik, Bettina Hoffmann. Auch die aktuelle Ausweitung der Regeln werde an den niedrigen Sammelquoten in Deutschland nichts ändern.

Zwar gälten die gesetzlichen Vorschriften für die Sammlung und Verwertung ab sofort für deutlich mehr Elektrogeräte, doch derzeit verfehle Deutschland sogar die EU-Sammelquote von 45 Prozent. "Die Bundesregierung bleibt bislang die Antwort schuldig, wie das ab 2019 geltende Sammelziel von 65 Prozent erreicht werden soll", kritisierte Hoffmann.

Es kämen immer mehr Geräte in Umlauf - von blinkenden Schuhen über Taschenventilatoren bis zu LED-Lampen in Wandschränken. "Viele davon sind nicht reparierbar und enden nach kurzer Nutzungszeit als Elektroschrott", erklärte Hoffmann. Sie forderte, dass künftig alle Händler Elektrogeräte zurücknehmen müssten, unabhängig von Verkaufsfläche oder Gerätegröße. "Auch Discounter müssen endlich unter diese Rücknahmepflicht fallen."

Aktuell ist die Rücknahmepflicht auf größere Händler beschränkt. Diese müssen auch nur Kleingeräte wie etwa Telefone uneingeschränkt annehmen. Bei Großgeräten wie Kühlschränken gilt hingegen das Prinzip alt gegen neu: Wer ein neues Gerät kauft, darf sein altes Gerät kostenlos abgeben.

Hoffmann forderte auch, dass die Behörden die geltenden Vorschriften strenger durchsetzen. "Es kann nicht sein, dass Händler ihren gesetzlichen Rücknahme- und Informationspflichten nicht nachkommen, ohne auch nur Kontrollen oder Sanktionen fürchten zu müssen", kritisierte sie. "Das gilt besonders für den Online-Handel, der die Kleinbetriebe vor Ort auf seinem Elektroschrott sitzen lässt".

Die Deutsche Umwelthilfe und Verbraucherzentralen weisen immer wieder auf Mängel bei der Rücknahme von Elektroaltgeräten hin. Berlin (AFP) / © 2018 AFP