Montag, 17. Februar 2020

Grüne lehnen HAWK-Neubau am Teich in Holzminden ab und schlagen Bürgerbefragung vor

Hier zwischen Institutsgebäude und neuer Oberschule können sich die Grünen den HAWK-Neubau vorstellen. Foto: spe

Holzminden. Der Bauausschuss der Stadt Holzminden berät am Dienstag, 18. Februar, ab 17 Uhr im Ratssitzungssaal über den HAWK-Neubau für die Soziale Arbeit und den Bauplatz. Der Rat soll dann Anfang März einen Beschluss fassen, denn bauplanungsrechtlich muss die Stadt Holzminden den Weg ebnen. In einer Pressemitteilung spricht sich der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen gegen den Wunschstandort zwischen Böntalstraße und Unterem Teich aus und erinnert an einen gültigen Beschluss. Sie erinnern in an den „Masterplan Teichanlagen“ 2016, mit dem sich der Rat mit großer Mehrheit gegen eine Bebauung der Parkflächen ausgesprochen hatte. Die Grünen gehen davon aus, dass der Rat nun „mit großer Mehrheit die städtische Parkanlage für das HAWK-Projekt opfern“ wird. „Nun wird die Sichtbeziehung mit einem großen Gebäuderiegel verbaut. Man kann sagen: Hier wird ein Riegel vorgeschoben“, so die Kreisgrünen. Sie erinnern das Land an die Verantwortung für sein Grundstück im Hafendamm, bringen aber auch das Grundstück Campe 2 als möglichen Neubaustandort ins Gespräch und schlagen vor, der Rat könne auf das Instrument der Einwohnerbefragung nach Paragraf 35 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz zurückgreifen und den eindeutigen Bürgerwillen einholen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 18. Februar