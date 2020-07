Donnerstag, 16. Juli 2020

Grüne stehen hinter Delligser Oberschule

Die Gesichter der Grünen und Schulleiter Thorsten Steuer verraten es: Die Lage für die Delligser Oberschule ist ernst! Foto: Stiehler

Delligsen. Die Debatte um den Erhalt der Delligser Oberschule ist am Brodeln. Langsam aber sicher regt sich Widerstand bei den Delligser Vertreter der Gemeinde und der örtlichen Vereine. Bereits vergangene Woche suchten die SPD- und die CDU-Kreistagsfraktion das Schulgebäude der Delligser Oberschule auf, um sich selbst ein Bild von den Räumlichkeiten und der aktuellen Situation der Schule zu machen. Jetzt erfolgte auch der Besuch der Grünen-Fraktion des Kreistags Holzmindens mit drei Vertretern. Dabei stellte Land- und Kreistagsabgeordneter Christian Meyer direkt fest: „Wir wollen wissen, wie der bauliche Zustand ist, welche Möglichkeiten es zur Sanierung oder zum Neubau gibt und was man tun kann, um diese Schule zu retten.“ Seine Parteikollegen Gerd Henke und Ulrich Schulze stimmten ihm zu und nahmen gemeinsam mit Schulleiter Thorsten Steuer und weiteren Vertretern der Schule die Gebäude an der Schulstraße unter die Lupe.



Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.07.2020