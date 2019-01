Donnerstag, 31. Januar 2019

Grüne wollen Parkplatz auf Fricke-Grundstück

Alexander Titze und Peter Ruhwedel am Bauzaun: Auf dem ehemaligen Fricke-Grundstück wünschen sie sich eine Parkfläche. Foto: spe

Holzminden. Mit der Forderung, auf dem seit Jahren brachliegenden Grundstück zwischen Fürstenberger Straße und Bahnhofstraße eine „behelfsmäßige Parkfläche“ zu schaffen, für die die Stadt die Unterhaltung übernehmen soll, bringen Bündnis 90/Die Grünen in Holzminden das ehemalige Fricke-Gelände zurück auf die politische Agenda. Die beiden Grünen-Ratspolitiker Alexander Titze und Peter Ruhwedel sprechen von einem „unhaltbaren Zustand“, den es schnellstmöglich zu beseitigen gelte. Hier eine öffentliche, bewirtschaftete Parkfläche anzubieten, bedeute „Win-Win für beide Seiten“, Stadt und Eigentümer. Eine Parkfläche biete nur Vorteile für die Zeit, in der das Grundstück nicht bebaut wird. Mittelfristig sehen die Grünen dieses Grundstück als idealen Standort für einen HAWK-Neubau an. Auf der Grünfläche an der Böntalstraße lehnen sie diesen kategorisch ab. „Das ist ein Schildbürgerstreich!“ sagt Alexander Titze. (spe)

