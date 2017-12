Mittwoch, 20. Dezember 2017

Grünen-Vorschlag: So könnte der Mühlenanger-Teich aussehen

Pläne zeigen, wie sich der Bach durch das Areal schlängelt.

Stadtoldendorf. Die Grünen aus Stadtoldendorf haben Pläne zur Neugestaltung des Areals rund um den ehemaligen Mühlenangerteich fertiggestellt und der Verwaltung übergeben. Das Areal ist schon lange in einem traurigen Zustand und die Sanierung des Teiches wäre eine sehr kostspielige Angelegenheit. „Unserer Ansicht nach sollte man besser in eine ökologischere Alternative investieren, die zusätzlich ein Erleben des Baches - gerade für Kinder – ermöglicht“, so Fraktionssprecher Torsten Maiwald. Der Rauchbach soll raus aus seinem Kanal und sich frei über die gesamte Flächeverteilen dürfen. Ein zusätzlicher Weg soll durch das Gelände führen, auf dem man den Bach auch an einer Stelle über Sandsteinblöcke überqueren muss. Das Ufer soll flach und der Bach mit steinigem Untergrund angelegt sein, damit dort ein Zugang zum Wasser möglich wird und so zum Wassererlebnis für spielende Kinder einlädt. Rundherum sollen Sitzbänke angelegt werden. Als nächster Schritt stehen nun Beratungen im Bauausschuss an.

