Montag, 12. August 2019

Grünenplaner feiern vier Tage lang

Die Chorgemeinschaft Hohenbüchen-Grünenplan im Festwagen beim Umzug. Foto: es

Grünenplan. Alle fünf Jahre feiern die Grünenplaner ihr Heimat- und Vereinsfest auf dem örtlichen Sportplatz. Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Bereits am Freitag startete das Festprogramm. Mit einem Schweigemarsch und anschließender Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Gefallenen und Vermissten in den beiden Weltkriegen wurde das Fest traditionell eingeläutet. Der Festauftakt wurde dann am Sonnabend gefeiert. Der Kinderumzug verbreitete bereits am Nachmittag gute Stimmung im Ort und zog viele Grünenplaner mit auf den Festplatz. Dort schloss sich der Seniorennachmittag unter der musikalischen Begleitung des Musikzuges der Grünenplaner Freiwilligen Feuerwehr an. Nach dem Zeltgottesdienst mit dem Festausschussvorsitzenden und Pastor Herwart Argow wurde das Fest offiziell eröffnet, und ab 20 Uhr heizte die Band „upSet“ der feierwütigen Menge ein. Weitere Highlights waren die Party-Abende, der große Umzuzg am Sonntag und das Katerfrühstück. (es)

