Dienstag, 22. Januar 2019

Grünes Licht aus Hannover für Schul-Millionen

Die Aula des Gebäudes Campe II ist bereits abgerissen. Jetzt kam mit der Genehmigung aus Hannover auch das grüne Licht für die weitere Finanzierung des Schulringtausches. Foto: ap

Kreis Holzminden. Die gute Nachricht teilt die Landrätin gleich zu Beginn der Kreisausschusssitzung am Montag mit: Die Kommunalaufsicht in Hannover hat den Haushalt 2019, den der Kreistag im Oktober verabschiedet hat, ohne Einschränkungen genehmigt. „Damit herrscht über den Haushalt zum zweiten Mal nach 2018 schon frühzeitig Klarheit, der Landkreis nimmt im Vergleich zu anderen Kommunen damit hinsichtlich der Schnelligkeit eine Spitzenposition ein“, heißt es in der Presseerklärung des Landkreises zu der Sitzung. Der Kreisausschuss, das geschäftsführende Gremium zwischen den Kreistagssitzungen, tagt nichtöffentlich. Mit dem Haushalt 2019, den die Kommunalaufsicht jetzt durchgewinkt hat, hat der Kreistag auch die mittelfristige Finanzplanung verabschiedet, die Bestandteil des Haushaltes ist. Darin enthalten: die rund 40 Millionen Euro teure Investition in den Schulringtausch. (bs)



