Mittwoch, 29. Mai 2019

Grundstein für den Neubau der Oberschule Holzminden gelegt

Nachdem Landrätin Angela Schürzeberg auch die aktuelle TAH-Ausgabe in die Zeitkaspel geschoben hat, platziert sie Polier Eberhard Büürma. Fotos: bs

Holzminden. Die Bodenplatte ist gegossen, die ersten Mauern sind bereits hochgezogen. Höchste Zeit also, auch den Grundstein zu legen für die neue Oberschule am Billerbeck in Holzminden. Am Mittwochnachmittag ist es soweit. Die Zeitkapsel wird gefüllt. Mit den Architekturplänen, der aktuellen Ausgabe des Täglichen Anzeigers – und mit Briefen, in denen die Fünftklässler der Oberschule Holzminden beschreiben, wie ihre Traumschule aussehen soll. „Wir werden sehen, inwieweit die Briefe, wenn sie in der Mauer sind, auf das schulische Leben abstrahlen werden“, erklärt Christoph Seebaum, Klassenlehrer der Fünften und didaktischer Leiter, bevor der die Schülerbriefe in die Zeitkapsel schiebt. Landrätin Angela Schürzeberg bleibt es überlassen, den TAH in der Zeitkapsel zu versenken. Und in ihrem Grußwort zu betonen, dass alles auf gutem Weg ist, dass der Schulringtausch nicht teurer wird als die kalkulierten 37 Millionen Euro. Und dass Landkreis, Stadt und die am Bau beteiligten Firmen hier nicht nur einen Grundstein legen. „Wir setzen einen Meilenstein“. (bs)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 31.05.19