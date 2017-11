Mittwoch, 29. November 2017

GS Deensen stellt das erfolgreichste Ensemble

Das Mädchenteam der Grundschule aus Negenborn.

Kreis Holzminden. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sind die Fußball-Kreismeisterschaften der Grundschulen für alle Beteiligten zu Ende gegangen. Auf der einen Seite stand natürlich die Freude über die engagierte Leistung, die die jungen Nachwuchskicker und -kickerinnen gezeigt haben, andererseits waren es die letzten Meisterschaften, die unter der Regie von Sebastian Brandt über die Bühne gegangen sind. Brandt hat sein Amt als Beauftragter für Schulfußball beim NFV-Kreis Holzminden mit Ablauf dieser Meisterschaft niedergelegt. Die Grundschule Deensen stellte die erfolgreichste Auswahl. Ein erster Platz, ein zweiter und ein dritter Rang standen am Ende in der Bilanz, während die Grundschule Negenborn mit fünf gemeldeten Mannschaften das größte Ensemble ins Rennen schickte.

In drei Wertungsgruppen traten die Grundschüler zu diesen Meisterschaften an, so dass an Veranstaltungsvormittag sogar zwei Hallen belegt werden mussten. Die gemischten Mannschaft bis Jahrgang 2007 stellte dabei die größte Gruppe. Zwölf Teams waren am Start, die in drei Gruppen eingeteilt die Liebighalle in Holzminden für sich beanspruchten. Als Sieger durfte sich letztlich die Grundschule Eschershausen feiern lassen, die im Finale die Auswahl der Astrid-Lindgren-Schule auf Rang zwei verwies. Die jungen Raabestädter haben sich mit diesem Sieg für den Bezirksentscheid am 13. März in Alfeld qualifiziert.

In der Wertungsgruppe zwei, dem Wettbewerb der reinen Mädchenteams, traten sechs Mannschaften in der Stiebel-Eltron-Halle an, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Am Ende stand ein 2:0-Erfolg für die Grundschule Negenborn, die die Mannschaft der Grundschule aus Deensen auf Rang zwei verwies. Die eigentliche Überraschung aber war, dass es das Team aus Deensen überhaupt so weit gebracht hat, denn eigentlich wollte Sebastian Brandt, der auch Schulleiter der Deenser Grundschule ist, gar keine Mannschaft melden. „Das haben wir nur gemacht, um die Mannschaften aufzufüllen, mit sechs Teams kann man besser spielen als mit fünf. Dass der zweite Platz dabei herausgesprungen ist, freut uns natürlich riesig“, so Brandt. Die jungen Siegerinnen werden die Farben des NFV-Kreises Holzminden auf dem Bezirksentscheid am 8. März vertreten. Der Austragungsort ist steht noch nicht fest.

Mit nur drei Teams war die Wertungsgruppe 1 am Start, den Kindern bis Jahrgang 2009. Um in einen geregelten Turniermodus zu kommen, wurden diese Spiele mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Durchsetzen konnte sich schließlich die Grundschule Deensen, die im Finale einen deutlichen 7:1-Erfolg über die Grundschule Negenborn feiern konnte. Dieses Abschneiden war für Brandt allerdings weniger überraschend, war sein Team doch als Titelverteidiger ins Rennen gegangen. „Beim schulinternen Turnier konnte ich mir schon einen guten Überblick verschaffen. Für ihr Alter konnte die Spieler schon sehr gut mit dem Ball umgehen“, so Brandt weiter.