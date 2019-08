Samstag, 17. August 2019

Gülletraktor bei Heyen ausgebrannt

Foto: Symbolfoto

Heyen. „Gülletraktor brennt“ in Heyen, Neuer Weg – diese Nachricht kommt über den Feuerwehrmelder am Sonnabendmorgen um 7.44 Uhr. Ein landwirtschaftliches Güllefahrzeug ist auf dem geteerten Weg zwischen Heyen und Wegensen in Brand geraten. Erste Löschversuche des Fahrers konnten nichts ausrichten, so dass er die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, doch der Traktor brannte komplett aus. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Weiterhin ist die Feuerwehr im Einsatz, denn in dem Güllefahrzeug befinden sich noch rund 5.000 Liter Gülle, die nun abgepumpt werden müssen. (ap)