Dienstag, 04. Februar 2020

Güterzug in Bremen entgleist

Die Polizei meldet einen entgleisten Güterzug in Bremen.

Neun Waggons eines Güterzuges sind Dienstag Mittag in Bremen entgleist. Es wurde niemand verletzt. Die Bahnstrecke Bremen - Oldenburg ist gesperrt.

Der DB-Güterzug war auf der Fahrt von Oberhausen nach Wilhelmshaven. Dessen 38 Schüttgutwaggons waren leer und sollten in Wilhelmshaven mit Kohlen beladen werden. Einer der Waggons ist zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und dem Vorstadtbahnhof Bremen-Neustadt aus unklaren Gründen entgleist und lief neben der Spur. Direkt am Bahnsteigkopf des wenig frequentierten Bahnhofes riss dieser Waggon ab. In der Folge entgleisten auch die nächsten acht Waggons. Dabei wurden Schwellen, Gleise und ein Oberleitungsmast schwer beschädigt. Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bergungsarbeiten werden mindestens bis in die Morgenstunden des Mittwochs dauern. Erst nach Bergung der Waggons und Erneuerung des Oberleitungsmastes kann die Strecke zwischen Bremen und Oldenburg und Richtung Friesland wieder befahren werden.

Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen von Delmenhorst und Hude zum Bremer Hauptbahnhof eingerichtet. Diese Busse sind überlastet.