Montag, 16. Dezember 2019

Gut besuchter Weihnachtsmarkt in Eschershausen

Auch Feuerzangenbowle gab es zum Aufwärmen. Foto: rb

Eschershausen. Ein paar Stunden blieb es trocken, als der Weihnachtsmarkt am Sonnabend in Eschershausen eröffnet worden war. Aber dann begann der Regen, und viele Besucher zog es an einen trockenen Platz in Kuhlmanns Scheune. Dieses Anwesen ist seit fünf Jahren unter der Regie des Vereins Johanni der Veranstaltungsort des Eschershäuser Weihnachtsmarktes. Und das Engagement des rührigen Vereins wurde letztlich belohnt: Am zweiten Weihnachtsmarkt-Tag, dem Sonntag, herrschten auch außerhalb der Scheune optimale – vor allem trockene – Bedingungen. (rb)

