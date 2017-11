Montag, 20. November 2017

Gut gekontert

Der MTVer Kevin Seidelmann konnte sich viermal in die Torschützenliste eintragen.

Holzminden. Mit großem Jubel belohnten die Zuschauer in der Billerbeck-Halle Holzminden den MTV Bevern. Sie alle wurden nämlich Zeugen des fulminanten (19:9) 33:21 Sieges der Burgberger in der Handball-Regionsklasse gegen die TSG Emmerthal IV. Die Partie begann zunächst hektisch. Beide Teams waren unruhig und fanden nur geringfügig in ihren Rhythmus. Zu sehen waren daher, statt vieler Treffer, häufige Ballverluste und Fouls. (tp)

